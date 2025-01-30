Мария Погребняк поздравила с совершеннолетием сына Артёма

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк обратилась с старшему сыну Артёму, которому исполнилось 18 лет.

Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков с сыном Артёмом в честь совершеннолетия юноши.

"Артёмка, ты не просто мой первенец. Ты — мой союзник, мой друг, с которым нет запретных тем для бесед", — написала под снимками звезда Интернета.

Она назвала наследника идеальным ребёнком, так как он обладает добротой, умом и целеустремлённостью.

"Пробуй, ошибайся, пробуй снова — и побеждай", — дала наставления Мария сыну.

Она пообещала быть юноше тылом вместе с его отцом, футболистом Павлом Погребняком.

Мария Погребняк, которая вышла замуж и родила четвёртого ребёнка, ранее призналась, что отправила троих старших сыновей жить отдельно.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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