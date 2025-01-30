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Татьяна Лазарева* показала новорождённую внучку Сару

Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о радостном событии в своей семье.

Телеведущая Татьяна Лазарева
Фото: https://t.me/s/lazarevaforever by Телеграм-канал Татьяны Лазаревой is licensed under public doman
Телеведущая Татьяна Лазарева

Приговорённая к 6,5 годам лишения свободы Татьяна Лазарева* опубликовала в своём Telegram-канале фото младенца в родильной палате.

"Внучка. Ну вот и всё, ты бабушка теперь", — написала под снимком звезда ТВ.

Внучку Лазаревой подарила 26-летняя дочка Софья, которая проживает в Израиле.

Ранее Михаил Шац** порадовался появлению на свет внучки. Телеведущий объяснял, что беременность дочери была для него сюрпризом. Он не знал, как на эту новость реагировать, однако появление на свет ребёнка растопило сердце деда.

Девочку назвали Сарой. Фамилия малышки будет Шац.

* Минюст РФ внёс Татьяну Лазареву в реестр иноагентов, также она внесена в перечень террористов и экстремистов

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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