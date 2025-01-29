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Врач оценил жалобы певицы Ольги Орловой на боли в руках и немоту в ногах

1:19
Шоу-бизнес

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов прокомментировал рассказ певицы Ольги Орловой, которую мучают боли.

Певица Ольга Орлова
Фото: https://vk.com/olgaorlova__1311 by ВК-аккаунт Ольги Орловой is licensed under public doman
Певица Ольга Орлова

Ольга Орлова пожаловалась на то, что врачи не могут поставить ей диагноз. Экс-солистка группы "Блестящие" устала терпеть боли в руках и немоту в ногах.

Ранее врач объяснила, чем потеря веса опасна для Анны Семенович.

Евдокимов не исключает, что звезда столкнулась с последствиями перенесённой коронавирусной инфекции.

Предположил он и то, что артистка страдает системной патологией периферического отдела нервной системы.

"Многие люди с ней столкнулись. К сожалению, при полинейропатии все анализы в норме, поэтому определить её очень сложно", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, иммунная система может атаковать нервные волокна. По этой причине нарушается микроциркуляция в руках и ногах. Симптомы, по его словам, обостряются ночью, так как во время сна интенсивность кровотока и так снижается.

Он порекомендовал принимать витамины группы B и противовоспалительные препараты, однако предупредил, что данный недуг почти не поддаётся лечению

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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