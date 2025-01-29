Биолог объяснила Александру Буйнову, почему у него в январе распускаются розы в саду

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Специалист по цветочным культурам, кандидат биологических наук Юлия Троицкая прокомментировала пост певца Александра Буйнова, которого поразили природные аномалии.

Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Александра Буйнова is licensed under public doman Певец Александр Буйнов

Эксперт объяснила, что нынешняя зима и январь не являются аномальными для России.

"У нас, конечно, совершенно типичная зима. У нас всё время такая зима, и это вообще не аномалия, что снега нет, и плюс в январе. Это прямо типичнейшая зима для средней полосы России", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.

Она отметила, что не стоит удивляться тому, что розы "проснулись".

Троицкая посоветовала Буйнову провести весной санитарную обрезку роз.

"Розы — это многолетник. Мы обеспечиваем хороший уход в течение нормальной весны и лета. Мы ей делаем подкормки, санитарную обрезку, мы её обрабатываем от болезней. Кто верит в стимуляторы роста типа "Эпина", "Циркона", пусть обрабатывают", — порекомендовала эксерт.

Биолог объяснила, что сейчас предпринимать ничего не нужно

"Оставить как есть. Будет мороз, может быть, она обмерзнёт, может быть, весной, в апреле, придётся сделать санитарную обрезку. Многие растения могут не пережить весеннюю зиму. Что-то погибнет", — рассказала Троицкая.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).



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