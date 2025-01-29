Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле

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Известную российскую теннисистку Анну Курникову заметили в инвалидном кресле.

Фото: https://vk.com/kourni?ysclid=m6hw1ryaww204059504&z=photo-12075300_457243743%2Falbum-12075300_250999155%2Frev by ВК-аккаунт Анны Курниковой is licensed under public doman Теннисистка Анна Курникова

Папарацци сфотографировали Анну Курникову в инвалидной коляске. Спортсменка передвигалась по улицам Майами на кресле с колёсами в окружении детей Люси и Маши.

Теннисистка, которая состоит в браке с певцом Энрике Иглесиасом, вероятно, повредила конечность.

На правой ноге у неё можно заметить специальные крепления, которые обычно надевают после перелома или повреждения связок.

Ранее Анна Курникова показала очаровательных сына и дочерей от Энрике Иглесиаса.

Уточнения

А́нна Серге́евна Ку́рникова (род. 7 июня 1981, Москва) — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде и двукратная чемпионка Итогового турнира WTA.



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