Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле

Известную российскую теннисистку Анну Курникову заметили в инвалидном кресле.
Папарацци сфотографировали Анну Курникову в инвалидной коляске. Спортсменка передвигалась по улицам Майами на кресле с колёсами в окружении детей Люси и Маши.
Теннисистка, которая состоит в браке с певцом Энрике Иглесиасом, вероятно, повредила конечность.
На правой ноге у неё можно заметить специальные крепления, которые обычно надевают после перелома или повреждения связок.
Ранее Анна Курникова показала очаровательных сына и дочерей от Энрике Иглесиаса.
А́нна Серге́евна Ку́рникова (род. 7 июня 1981, Москва) — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде и двукратная чемпионка Итогового турнира WTA.
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