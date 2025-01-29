Агент звезды сериала Кадетство Стеклова рассказал о состоянии здоровья артиста

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Как чувствует себя народный артист России, звезда сериала "Кадетство" Владимир Стеклов.

Фото: https://vk.com/club37592369 by ВК-аккаунт Владимира Стеклова is licensed under public doman Актёр Владимир Стеклов

Агент Владимира Стеклова заверил, что артист чувствует себя хорошо. Актёру понадобилась медицинская помощь, так как он потерял сознание в своей квартире.

Ранее актёр Михаил Боярский выступил в Санкт-Петербурге после новости о госпитализации.

Врачи считают, что обморок связан в резким снижением давления, что могло произойти на фоне сердечной недостаточности.

От госпитализации актёр отказался.

"Актёр чувствует себя хорошо сейчас", — цитирует слова представителя актёра издание aif.ru.

Ранее Стеклову удалили злокачественную опухоль на коже головы.

Уточнения

Влади́мир Стекло́в: Стеклов, Владимир Александрович (род. 1948) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2001).



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