Агент звезды сериала Кадетство Стеклова рассказал о состоянии здоровья артиста

Как чувствует себя народный артист России, звезда сериала "Кадетство" Владимир Стеклов.
Агент Владимира Стеклова заверил, что артист чувствует себя хорошо. Актёру понадобилась медицинская помощь, так как он потерял сознание в своей квартире.
Ранее актёр Михаил Боярский выступил в Санкт-Петербурге после новости о госпитализации.
Врачи считают, что обморок связан в резким снижением давления, что могло произойти на фоне сердечной недостаточности.
От госпитализации актёр отказался.
"Актёр чувствует себя хорошо сейчас", — цитирует слова представителя актёра издание aif.ru.
Ранее Стеклову удалили злокачественную опухоль на коже головы.
Влади́мир Стекло́в: Стеклов, Владимир Александрович (род. 1948) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2001).
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