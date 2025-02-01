Юрий Лоза отреагировал на шутку про свой единственный хит

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Певец Юрий Лоза прокомментировал остроту про его единственную популярную песню.

Фото: https://t.me/s/pustoeprosto by Телеграм-канал Юрия Лозы is licensed under public doman Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза не прошёл мимо шутки о том, что он является автором одного хита.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что ему прислали фото журнала в магазине, на обложке которого красуется его фотография под заголовком: "Найден человек, знающий вторую песню Лозы".

Артист отметил, что данная шутка давно устарела, так как она звучала в КВН, и в шоу "Вечерний Ургант" и "Уральские пельмени".

Чтобы опровергнуть данное утверждение, Юрий Эдуардович опубликовал свою песню под названием "Сто часов".

Ранее певец Шура заявлял, что не хочет петь с Лозой, так как тот написал за всю жизнь всего один хит.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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