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Блогер Ида Галич сообщила о долгожданной беременности

1:02
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич перестала скрывать свою беременность от публики.

Блогер Ида Галич
Фото: https://t.me/s/GALICH_onok by Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич станет мамой во второй раз. Об этом она сообщила подписчикам в личном Telegram-канале.

Галич разместила в социальных сетях снимки с фотосессии. На кадрах звезда Интернета предстала в монохромном образе. Чёрное облегающее платье с огромными белыми цветами подчёркивает округлившийся живот блогера.

Она отметила, что счастлива, так как любит и любима.

"Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Мы безумно счастливы! Я живу свою лучшую жизнь", — написала под кадрами знаменитость.

У Галич уже есть пятилетний сын Леон от первого брака с Аланом Басиевым. В декабре 2020 года пара сообщила о разрыве отношений. Сейчас Галич находится в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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