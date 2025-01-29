Катя Лель высказалась о песне российских школьниц Сигма бой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя Лель отреагировал на мировую популярность песни российских подростков "Сигма бой".

Фото: https://vk.com/katyalelofficial by ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public doman Певица Катя Лель

Катя Лель не прошла мимо новости о том, что песня российских школьниц, 11-летней Светы Чертищевой и 12-летней Маши Янковской попала в 10-ку лучших мировых хитов по версии топ-чарта Billboard.

Она опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором обсуждался феномен популярности незамысловатой песни "Сигма бой".

"А вы умеете радоваться за своих соотечественников, друзья мои?" — написала певица в личном микроблоге.

Сама Катя Лель тоже попадала в мировые топ-чарты со своим хитом "Мой мармеладный".

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