Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские водители знали толк в защите: 5 способов уберечь авто от угона — работают до сих пор
Лучшие косметические процедуры и средства для сужения пор
Биолог объяснил, кто значит понятие сигма бой с точки зрения науки
В Перу обнаружили инопланетные мумии
Подлёдный дайвинг в России набирает популярность
Мягкие хачапури из адыгейского сыра на сковороде: беспроигрышный семейный рецепт
Эллипс или беговая дорожка: что выбрать новичку, чтобы похудеть
Импорт лапши из Южной Кореи вырос вдвое: на $30 млн за 2024 год
В мире всего 43 человека имеют такую редкую группу крови

Катя Лель высказалась о песне российских школьниц Сигма бой

0:50
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель отреагировал на мировую популярность песни российских подростков "Сигма бой".

Певица Катя Лель
Фото: https://vk.com/katyalelofficial by ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public doman
Певица Катя Лель

Катя Лель не прошла мимо новости о том, что песня российских школьниц, 11-летней Светы Чертищевой и 12-летней Маши Янковской попала в 10-ку лучших мировых хитов по версии топ-чарта Billboard.

Она опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором обсуждался феномен популярности незамысловатой песни "Сигма бой".

"А вы умеете радоваться за своих соотечественников, друзья мои?" — написала певица в личном микроблоге.

Сама Катя Лель тоже попадала в мировые топ-чарты со своим хитом "Мой мармеладный".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Илон Маск нашел способ, как сократить инфляцию в США до нуля
Экономика и бизнес
Илон Маск нашел способ, как сократить инфляцию в США до нуля Аудио 
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Экономика и бизнес
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
В мире всего 43 человека имеют такую редкую группу крови
На Кавказе разрабатывают маршруты для людей с ОВЗ
Миллион за нарушение: этот водитель точно не ожидал такого наказания
Польза и вред древесной золы: когда её не стоит использовать
В 2025 году выйдет новый фильм о любимой зрителями Бриджит Джонс
Традиционный гуляш с фрикадельками: как приготовить вкуснейшее венгерское блюдо
Как ухаживать за кожей весной чтобы избежать проблем?
Какие луковичные стоит посадить весной: лучшие варианты для вашего сада
Катя Лель высказалась о песне российских школьниц Сигма бой
Растяжка для новичков: пять простых шагов к гибкости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.