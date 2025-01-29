Михаил Шац* показал новорождённую внучку от дочери Софии

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Шац* сообщил, что они с Татьяной Лазаревой** стали дедушкой и бабушкой.

Фото: https://www.instagram.com/mikhailshats by Инстаграм Михаила Шаца is licensed under public doman Телеведущий Михаил Шац

Михаил Шац* поделился радостной новостью. Он рассказал о рождении внучки.

"На этой фотографии я впервые увидел фотографию Сары Шац. Вчера я стал дедом, а Татьяна Лазарева** бабушкой. Hy a Соня мамой", — написала ведущий под снимком.

Шац заявил, что счастлив. На фото запечатлён младенец рядом с матерью.

Ранее Шац объяснял, что узнал о беременности дочери незадолго до родов. Он встретился с наследницей и увидел, что она "глубоко беременна".

У Шаца и Лазаревой две дочери — 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**Минюст РФ внёс Татьяну Лазареву в реестр иноагентов, также она внесена в перечень террористов и экстремистов

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