Михаил Шац* показал новорождённую внучку от дочери Софии

Телеведущий Михаил Шац* сообщил, что они с Татьяной Лазаревой** стали дедушкой и бабушкой.
Михаил Шац* поделился радостной новостью. Он рассказал о рождении внучки.
"На этой фотографии я впервые увидел фотографию Сары Шац. Вчера я стал дедом, а Татьяна Лазарева** бабушкой. Hy a Соня мамой", — написала ведущий под снимком.
Шац заявил, что счастлив. На фото запечатлён младенец рядом с матерью.
Ранее Шац объяснял, что узнал о беременности дочери незадолго до родов. Он встретился с наследницей и увидел, что она "глубоко беременна".
У Шаца и Лазаревой две дочери — 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
**Минюст РФ внёс Татьяну Лазареву в реестр иноагентов, также она внесена в перечень террористов и экстремистов
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