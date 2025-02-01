Тяжёлая болезнь заставила Отара Кушинашвили жениться после 20 лет отношений

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Отар Кушинашвили и певица Ольга Фролова уже 20 лет вместе, однако до сих пор они не были официально женаты. Теперь всё изменилось, и после стольких лет гражданского брака они всё-таки поставили штампы в паспортах. Причиной стала болезнь Кушинашвили.

Фото: flickr.com by Photobank MD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загс

Уже полгода Кушинашвили лечится от рака сигмовидной кишки. Когда он лежал в больнице, возникли сложности с посещениями Фроловой. Её не имели права пускать, поскольку она не состояла в официальном браке со знаменитым пациентом, и для того, чтобы получить возможность видеться, Кушинашвили и Фролова решили расписаться.

Супруги отпраздновали свадьбу в ресторане вдвоём, без гостей. Кушинашвили с начала болезни запретил себе пить алкоголь и не отступился от этого правила даже ради такого события.

Ольга Фролова рассказала в шоу "Ты не поверишь!", что мужу предстоит пройти ещё три сеанса химиотерапии. И он, и жена, и сын настроены оптимистично.

"Держится бодрячком, настроен исключительно позитивно, верит в лучшее. Ну и мы все верим в лучшее вместе с ним", — поделилась Фролова.

Она добавила, что не любит называть мужа больным и постоянно говорит ему, что он уже здоров.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.



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