Студентка ГИТИСа будет получать именную стипендию от Никиты Кологривого

Никита Кологривый известен по фильму "По щучьему велению" и сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Также актёр нередко удивляет общественность неожиданными поступками. На этот раз он ввёл именную стипендию для студентки ГИТИСа Лады Петровой.
Актёр признался, что такая щедрость связана с тем, что он не может забыть собственные студенческие годы, когда ему не хватало денег и он мечтал, чтобы кто-нибудь ему помог.
"Именно поэтому я считаю, что, пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня", — приводит слова актёра телеграм-канал ГИТИСа.
Сумма именной стипендии не уточняется.
Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. Известен по ролям в трилогии об Остапе Бендере режиссёра Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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