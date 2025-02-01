Студентка ГИТИСа будет получать именную стипендию от Никиты Кологривого

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Кологривый известен по фильму "По щучьему велению" и сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Также актёр нередко удивляет общественность неожиданными поступками. На этот раз он ввёл именную стипендию для студентки ГИТИСа Лады Петровой.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Кологривый

Актёр признался, что такая щедрость связана с тем, что он не может забыть собственные студенческие годы, когда ему не хватало денег и он мечтал, чтобы кто-нибудь ему помог.

"Именно поэтому я считаю, что, пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня", — приводит слова актёра телеграм-канал ГИТИСа.

Сумма именной стипендии не уточняется.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. Известен по ролям в трилогии об Остапе Бендере режиссёра Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».



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