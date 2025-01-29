Биолог объяснил, кто значит понятие сигма бой с точки зрения науки

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Биолог Михаил Краснов рассказал, какого мужчину можно назвать "сигма бой". Этот вопрос стал интересовать публику после бешенной популярности песни российских школьниц.

Фото: flickr.com by dalliedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волк

Эксперт объяснил, что классификация биологических особей буквами латинского алфавита была придумана зоологами, которые наблюдали за поведением животных в стае.

Ранее депутат Виталий Милонов заступился за школьниц, поющих суперхит "Сигма бой".

Отсюда пошло популярное выражение "альфа-самец". Под этим понятием подразумевался вожак стаи и лидер группы. Букву сигма, по словам Краснова, ввёл в обиход некий блогер.

"Сигма-самец — практически брат-близнец альфа-самца, но о лидерских позициях не мечтает, в большей степени сосредоточен на себе, а не на внешних проявлениях мира, на иерархию хотел плевать", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Краснов отметил, что понятие "сигма бой" можно сравнить с волком-одиночкой.

Уточнения

Альфа — в исследованиях социальных животных обозначение особей самого высокого ранга. Альфами могут быть как самцы, так и самки, а также и те и другие, в зависимости от вида. Когда самец и самка выполняют эту роль совместно, их называют альфа-парой.



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