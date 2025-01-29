Биолог объяснил, кто значит понятие сигма бой с точки зрения науки

Биолог Михаил Краснов рассказал, какого мужчину можно назвать "сигма бой". Этот вопрос стал интересовать публику после бешенной популярности песни российских школьниц.
Эксперт объяснил, что классификация биологических особей буквами латинского алфавита была придумана зоологами, которые наблюдали за поведением животных в стае.
Ранее депутат Виталий Милонов заступился за школьниц, поющих суперхит "Сигма бой".
Отсюда пошло популярное выражение "альфа-самец". Под этим понятием подразумевался вожак стаи и лидер группы. Букву сигма, по словам Краснова, ввёл в обиход некий блогер.
"Сигма-самец — практически брат-близнец альфа-самца, но о лидерских позициях не мечтает, в большей степени сосредоточен на себе, а не на внешних проявлениях мира, на иерархию хотел плевать", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Краснов отметил, что понятие "сигма бой" можно сравнить с волком-одиночкой.
Альфа — в исследованиях социальных животных обозначение особей самого высокого ранга. Альфами могут быть как самцы, так и самки, а также и те и другие, в зависимости от вида. Когда самец и самка выполняют эту роль совместно, их называют альфа-парой.
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