Шаляпин отреагировал на желание Европарламента запретить песню Сигма бой

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

41-летний российский исполнитель Прохор Шаляпин считает, что трек "Сигма бой" стал популярным благодаря "сиюминутному хайпу". По его мнению, исполнительницам повезло, что их песня попала в мировой чарт и завирусилась в социальных сетях.

Фото: YouTube канал Будда Гришна by Скриншот видео YouTube канала Будда Гришна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлана Чертищева, Мария Янковская

"Песня разошлась, как мои ролики, которые просто поднимают настроение. Люди посмотрели, "пожевали" и забыли, как одноразовую жвачку", — отметил певец.

Шаляпин рад, что российская музыка выходит на международный уровень, но сожалеет, что не получают должного признания "настоящие таланты", которыми так богата русская земля.

Певец пожелал удачи исполнительницам Бэтси (Светлана Чертищева, 11 лет) и Марии Янковской (12 лет) и предупредил, что популярность может негативно сказаться на детской психике.

"Что касается желания Европарламента запретить этот трек, то им бы всё русское запретить. Но наша культура настолько великая и громадная, что её невозможно запретить по определению. Не все народы и страны могут гордиться такой культурой, как у нас", — цитирует артиста Газета.ру.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин — российский певец.



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