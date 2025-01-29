Врач высказался о смерти племянника актёра Олега Янковского от цирроза печени

Врач-терапевт, гепатолог Пётр Ткаченко объяснил, чем опасен цирроз печени после новости о смерти Игоря Янковского.
Племянник актёра Олега Янковского Игорь Янковский скончался в 73 года. Причиной смерти, по некоторым сведениям, стал цирроз печени.
Врачи старались в течение получаса вернуть актёра к жизни, но их усилия оказались тщетны.
Ранее онколог объяснила, почему актрисе Евгении Добровольской не удалось победить рак.
Медик рассказал, что причинами цирроза печени может ряд факторов.
"Преимущественно к развитию цирроза печени приводит хронический вирусный гепатит, который протекает длительное время, а человек не знает о своем диагнозе и не лечит заболевание", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Ткаченко объяснил, что цирроз печени может возникнуть из-за злоупотребления спиртными напитками, жировой болезни печени или аутоиммунного заболевания.
Оле́г Ива́нович Янко́вский (23 февраля 1944, Карсакпай, Джезказганский район, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР — 20 мая 2009, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, кинорежиссёр; народный артист СССР.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.