Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что посадить в тени, чтобы получить вкусные и полезные овощи — секреты огородников
Оторвали пистолет на АЗС? Вот что нужно сделать сразу — простой план действий
Салат с курицей и овощами: лёгкий рецепт для стройной фигуры
Шторы, которые украсят любую комнату: секреты удачного выбора
Эти дизайнерские сочетания сделают ваш интерьер стильным и уникальным
5 симптомов, указывающих на дефицит витамина B12
Вкусный сырный суп на каждый день: рецепт, который не подведёт
Страх темноты у собак: как понять питомца и помочь ему справиться с тревогой
Разлив мазута: модели показывают угрозу для Кавказа и Крыма

Врач высказался о смерти племянника актёра Олега Янковского от цирроза печени

1:03
Шоу-бизнес

Врач-терапевт, гепатолог Пётр Ткаченко объяснил, чем опасен цирроз печени после новости о смерти Игоря Янковского.

Организм человека
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Организм человека

Племянник актёра Олега Янковского Игорь Янковский скончался в 73 года. Причиной смерти, по некоторым сведениям, стал цирроз печени.

Врачи старались в течение получаса вернуть актёра к жизни, но их усилия оказались тщетны.

Ранее онколог объяснила, почему актрисе Евгении Добровольской не удалось победить рак.

Медик рассказал, что причинами цирроза печени может ряд факторов.

"Преимущественно к развитию цирроза печени приводит хронический вирусный гепатит, который протекает длительное время, а человек не знает о своем диагнозе и не лечит заболевание", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Ткаченко объяснил, что цирроз печени может возникнуть из-за злоупотребления спиртными напитками, жировой болезни печени или аутоиммунного заболевания.

Уточнения

Оле́г Ива́нович Янко́вский (23 февраля 1944, Карсакпай, Джезказганский район, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР — 20 мая 2009, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, кинорежиссёр; народный артист СССР.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь
Красота и стиль
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь Аудио 
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Последние материалы
Оторвали пистолет на АЗС? Вот что нужно сделать сразу — простой план действий
Салат с курицей и овощами: лёгкий рецепт для стройной фигуры
Шторы, которые украсят любую комнату: секреты удачного выбора
Эти дизайнерские сочетания сделают ваш интерьер стильным и уникальным
5 симптомов, указывающих на дефицит витамина B12
Вкусный сырный суп на каждый день: рецепт, который не подведёт
Страх темноты у собак: как понять питомца и помочь ему справиться с тревогой
Разлив мазута: модели показывают угрозу для Кавказа и Крыма
Тренировки против пирожных: как справиться с тягой к сладостям?
Этот простой трюк с пасынками увеличит урожай томатов в разы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.