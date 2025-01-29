Врач высказался о смерти племянника актёра Олега Янковского от цирроза печени

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Врач-терапевт, гепатолог Пётр Ткаченко объяснил, чем опасен цирроз печени после новости о смерти Игоря Янковского.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Организм человека

Племянник актёра Олега Янковского Игорь Янковский скончался в 73 года. Причиной смерти, по некоторым сведениям, стал цирроз печени.

Врачи старались в течение получаса вернуть актёра к жизни, но их усилия оказались тщетны.

Ранее онколог объяснила, почему актрисе Евгении Добровольской не удалось победить рак.

Медик рассказал, что причинами цирроза печени может ряд факторов.

"Преимущественно к развитию цирроза печени приводит хронический вирусный гепатит, который протекает длительное время, а человек не знает о своем диагнозе и не лечит заболевание", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Ткаченко объяснил, что цирроз печени может возникнуть из-за злоупотребления спиртными напитками, жировой болезни печени или аутоиммунного заболевания.

Уточнения

Оле́г Ива́нович Янко́вский (23 февраля 1944, Карсакпай, Джезказганский район, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР — 20 мая 2009, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, кинорежиссёр; народный артист СССР.



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