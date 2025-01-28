Сэм Паркер: Влейте её слезы в мои вены, сегодня я потрепал Селену Гомес

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

32-летняя звезда Голливуда Селена Гомес со слезами на глазах записала видеообращение к своим поклонникам мексиканского происхождения, оказавшимся в сложной ситуации из-за депортации.

Фото: YouTube канал EntertainmentTonight by Скриншот видео YouTube канала EntertainmentTonight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Селена Гомес

После этого на актрису обрушились с критикой сторонники жёстких мер в отношении нелегалов. В их числе оказался и кандидат в сенат США Сэм Паркер. Он не только осудил Гомес, но и предложил отправить её, как дочь нелегальных мигрантов обратно в Мексику.

Стоит отметить, что отец Селены, Рикардо, родился в США, а её мать, Мэнди Тифи, является гражданкой этой страны. Гомес не осталась в долгу и с иронией ответила на слова политика.

"О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозу", — написала она.

Политик, явно наслаждаясь вниманием со стороны поклонников и хейтеров Селены Гомес, продолжил дискутировать с актрисой в своей бестактной манере.

"Влейте её слезы в мои вены. Сегодня я хорошенько потрепал Селену Гомес", — цитирует Daily Mail мужчину.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.