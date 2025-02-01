Садальский порекомендовал к просмотру новый американский сериал

Актёр Станислав Садальский посоветовал подписчикам посмотреть сериал США, показ которого стартовал в 2024 году.
Станислав Садальский поделился своей рекомендацией. Он посоветовал российскому зрителю посмотреть новый американский сериал "Все совпадения неслучайны".
"Посмотрите отличный, но немного затянутый сериал. Нужно перетерпеть начало. Ханжам не советую — они воспримут его как, руководство по оральным ласкам", — написал актёр в "Инстаграме"*.
Ранее Станислав Садальский рассказал, что посмотрел фильм "Анора" с участием российского актёра Юрия Борисова, которого номинировали на кинопремию "Оскар". Заслуженный артист РСФСР дал свою оценку фильму.
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«Все совпадения неслучайны» (англ. Disclaimer) — американский мини-сериал в жанре триллер, снятый Альфонсо Куароном по одноимённому роману-бестселлеру Рене Найт 2015 года. Премьера сериала состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года.
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