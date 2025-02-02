Собчак страстно порекомендовала к прочтению интересную книгу

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Ксения Собчак рассказала, какую изумительную книгу она сейчас читает.

Фото: Pexels by Beyzaa Yurtkuran, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Книга

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фото с книгой. Журналистка сейчас читает книгу знаменитого архитектора XX века Ле Корбюзье под названием "Когда соборы были белыми. Путешествие в край нерешительных людей".

Собчак книга очень понравилась.

"Страстно рекомендую! Интереснейшие размышления выдающегося архитектора о первом посещении Америки, о судьбах зодчества в связи с прогрессом и урбанизмом. Высокое искусство и типовые застройки встретились," — написала под фото Ксения.

Коллега Собчак по "Дому-2" Ольга Бузова увлеклась чтением художественной литературы. Она показала, что взяла с собой читать в дорогу последний роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса под названием "Увидимся в августе".

Уточнения

Ле Корбюзье́ род. 6 октября 1887, Ла-Шо-де-Фон, Швейцария — 27 августа 1965, Рокебрюн-Кап-Мартен, Франция) — французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма.



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