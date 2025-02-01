Отдыхающая в Африке Екатерина Андреева вооружилась ножом и бросила вызов львам

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева поделилась экзотическим контентом с африканского континента.

Фото: https://www.instagram.com/ekaterinaandreeva_official by Инстаграм Екатерины Андреевой is licensed under public doman Телеведущая Екатерина Андреева

Екатерина Андреева опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена с двумя чернокожими мужчинами в Африке.

"Ко встрече с Царём готовы Лев, выходи. Мы тебе булочек с завтрака припасли и мяска вкусного, как раз тебе на зубок", — написала под снимком ведущая программы "Время".

Андреева рассказала, что сопровождающий её рейнджер с красивым именем Небо заверил, что умеет гипнотизировать львов, останавливая хищников одним лишь взглядом.

Андреева не поверила на слово проводнику, поэтому вооружилась холодным оружием.

"Ножичек на всякий случай взял, размахивать перед его носом", — объяснила звезда ТВ.

Андреева отметила, что путь к отступлению у неё есть — она надеется спастись от львов в автомобиле.

Ранее Екатерина Андреева резко отреагировала на сравнение её с Анастасией Волочковой.

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