Шура объяснил своё нежелание петь дуэтом с Юрием Лозой и Катей Лель

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Медведев, более известный как Шура, объяснил, почему он никогда не стал бы петь дуэтом с Юрием Лозой и Катей Лель.

Фото: unsplash.com by Raphael Schaller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концертный дым

Шуре не близка своеобразная теория Лозы о том, что Земля плоская. Также исполнитель хита "Твори добро" сомневается в величине певца и композитора, который известен только одним хитом.

"Вот вы меня спрашиваете: хотел бы я записать совместный трек или выступить с Юрием Лозой? Я вам отвечаю: нет, не хотел бы. Потому что для меня этот человек не является авторитетом. Он верит в то, что Земля плоская, у него вечно какие-то загоны в голове. И потом, он написал за всю жизнь всего один хит. Что мне с ним петь на одной сцене? Свои песни? Простите, нет!" — сказал Шура в интервью Общественной Службе Новостей.

К Кате Лель Медведев в целом относится хорошо, но ему жаль, что прошли те времена, когда она была простой девушкой, певшей незатейливые песни. Шуру беспокоит, что Лель стала часто рассказывать истории о своих встречах с инопланетянами.

"Катюша Лель, моя любимая, которая в нулевые просто звучала из каждого утюга. Где эта девочка со своими "муси-пуси"? Почему я её вижу в странных ток-шоу, где она продолжает пороть бред об инопланетянах и своих украденных зубах?" — посокрушался Шура.

Певец добавил, что он не собирается закидывать камнями никого из своих коллег, но он хотя бы "пытается сохранить какую-то долю адекватности".

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.



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