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Двойник Юрия Шатунова выступает в Латвии с его песнями

1:24
Шоу-бизнес

В июне 2022 года не стало легендарного солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ему было всего 48 лет. Незадолго до своей кончины певец выиграл суд у продюсера Андрея Разина за право на авторские песни "Ласкового мая". После смерти артиста эти права перешли его семье.

Ион Ионица
Фото: YouTube канал @siberia24.online by Скриншот видео YouTube канала @siberia24.online, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ион Ионица

Но недавно стало известно, что уроженец Молдавии Ион Ионица, внешне напоминающий Юрия, выступает в Латвии с песнями "Ласкового мая". Как оказалось, ещё при жизни Шатунова, Разин нашёл этого двойника и записал с ним хиты группы, планируя организовать гастроли. Но Ионица по настоянию родственников отказался от этой затеи и вернулся в Молдавию.

"По поводу концертов, которые взяли моего бывшего протеже Иона Ионицу, запутали и пытаются провести гастроли в Прибалтике. Отправлены письма досудебные по два миллиона каждая площадка, и организаторы заплатят", — цитирует заявление продюсера КП.

Стоимость билетов на концерты "лже-Шатунова" варьируется от 32 до 478 евро. Но продажи идут туго. Зрители говорят, что можно скопировать образ, манеры и голос, но не энергетику их любимого исполнителя.

Уточнения

Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в - советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор. Бывший солист группы "Ласковый май".

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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