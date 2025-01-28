Двойник Юрия Шатунова выступает в Латвии с его песнями

В июне 2022 года не стало легендарного солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ему было всего 48 лет. Незадолго до своей кончины певец выиграл суд у продюсера Андрея Разина за право на авторские песни "Ласкового мая". После смерти артиста эти права перешли его семье.
Но недавно стало известно, что уроженец Молдавии Ион Ионица, внешне напоминающий Юрия, выступает в Латвии с песнями "Ласкового мая". Как оказалось, ещё при жизни Шатунова, Разин нашёл этого двойника и записал с ним хиты группы, планируя организовать гастроли. Но Ионица по настоянию родственников отказался от этой затеи и вернулся в Молдавию.
"По поводу концертов, которые взяли моего бывшего протеже Иона Ионицу, запутали и пытаются провести гастроли в Прибалтике. Отправлены письма досудебные по два миллиона каждая площадка, и организаторы заплатят", — цитирует заявление продюсера КП.
Стоимость билетов на концерты "лже-Шатунова" варьируется от 32 до 478 евро. Но продажи идут туго. Зрители говорят, что можно скопировать образ, манеры и голос, но не энергетику их любимого исполнителя.
Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в - советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор. Бывший солист группы "Ласковый май".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?