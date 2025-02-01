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Кирилл Кяро рассказал о методах работы Юры Борисова

0:57
Шоу-бизнес

Актёр Кирилл Кяро рад, что его партнёр по сериалу "Эпидемия" Юра Борисов был номинирован на "Оскар". Кяро уверен, что это заслуженная награда, ведь Борисов очень усердно подходит к работе.

Кинотеатр "Художественный"
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кинотеатр "Художественный"

Кяро рассказал, что Борисов перед съёмками анализирует характер каждого героя так тщательно и глубоко, что размышляет даже о том, чего не было в сценарии. Актёру такой подход помогает сыграть настолько живо, что зрители верят, что на экране не просто вымышленный персонаж, а живой человек.

"Его феномен в том, что он честно занимается своим любимым делом, плюс немного везения. Когда к нам во второй сезон пришёл Юра, он с каждым из нас лично выяснил отношения наших героев, соприкосновения и расхождения. Мы искренне пытались найти связь к каждому из героев, даже если в драматургии её не было", - поделился Кяро в интервью VOICE.

Уточнения

Кири́лл Вале́рьевич Кя́ро (эст. Kirill Käro; род. 24 февраля 1975, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский и российский актёр театра и кино.

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область, Россия), — российский актёр театра, кино и телевидения. Первый в истории российский актёр, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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