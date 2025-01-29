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Гордон опровергла информацию о завершении проверки по факту смерти Яниса Тиммы

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Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала сообщения СМИ о том, что следственные органы остановили расследование по делу о смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

Баскетболист Янис Тимма
Фото: https://www.instagram.com/janis.timma by Инстаграм Яниса Тиммы is licensed under public doman
Баскетболист Янис Тимма

Екатерина Гордон заверила, что продолжается судебно-медицинская экспертиза, направленная на то, чтобы пролить свет на гибель экс-супруга певицы Анны Седоковой.

"Проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Также, по нашему ходатайству, заявлена и проводится техническая экспертиза телефона. Ждём результатов", — рассказала адвокат.

Ранее сообщалось, что последние слова Яниса Тиммы Седоковой эксперт по технике речи расшифровали с кадров, снятых на камеру наружного видеонаблюдения у стен жилого дома.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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