Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15-часов в сутки без выходных

Дизайнер Артемий Лебедев пристыдил россиян, которые берут выходные и отпуска.
Артемий Лебедев пренебрежительно высказался о поколении "снежинок", ранимых молодых людей, которые жалуются на выгорание от работы.
Он уверен, что работать нужно по 15 часов в день без выходных и отпусков. Наградой, по мнению дизайнера, трудягам станет ужин в конце дня.
Сам Лебедев заверил, что не знает, что такое выходные и много лет не берёт никакие отпуска.
Он уверен, что многочасовая работа сама по себе является хорошим отдыхом.
Ранее Артемий Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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