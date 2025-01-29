Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15-часов в сутки без выходных

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Дизайнер Артемий Лебедев пристыдил россиян, которые берут выходные и отпуска.

Фото: https://vk.com/temalebedev by ВК-аккаунт Артемия Лебедева is licensed under public doman Дизайнер Артемий Лебедев

Артемий Лебедев пренебрежительно высказался о поколении "снежинок", ранимых молодых людей, которые жалуются на выгорание от работы.

Он уверен, что работать нужно по 15 часов в день без выходных и отпусков. Наградой, по мнению дизайнера, трудягам станет ужин в конце дня.

Сам Лебедев заверил, что не знает, что такое выходные и много лет не берёт никакие отпуска.

Он уверен, что многочасовая работа сама по себе является хорошим отдыхом.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



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