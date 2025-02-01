ТНТ отсудил у строителей миллион рублей за использование образов Равшана и Джамшута

В тот период, когда по телевидению показывали юмористическое шоу "Наша Russia", зрители полюбили многих персонажей, в том числе гастарбайтеров Равшана и Джамшута, которых сыграли Михаил Галустян и Валерий Магдьяш. За их злоключениями со смехом наблюдала вся страна.
Строительная компания "ALT ремонт" решила использовать популярность этих героев и опубликовала их фотографии на своём сайте, не зная, чем обернётся такая вольность. Телеканал "ТНТ" узнал об этом и подал в суд на компанию.
Права на использование образов Равшана и Джамшута, как и других героев из того же шоу, принадлежат только ТНТ. Это было подтверждено в суде, и теперь "ALT ремонт" обязан выплатить телеканалу один миллион рублей.
«ТНТ» (наименование СМИ — «ТНТ-Телесеть», акроним от Твоё Новое Телевидение) — общероссийский федеральный телеканал. Вещает круглосуточно из Москвы.
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