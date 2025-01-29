Партнёр Анастасии Волочковой Марчел рассказал, что связывает его с балериной

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

26-летний танцор Марчел Абаби, с которым Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах, рассказал об отношениях со звездой балета.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Марчел танцует вместе с Волочковой в шоу балерины "Одержимость". Слухи о романе звезды балета с молодым танцором спровоцировала сама Анастасия, публикуя в социальных сетях интригующие снимки с Марчелом.

Сам партнёр Волочковой заверил, что его с Волочковой связывают дружеские и творческие отношения.

"Мы партнёры по сцене. Вы ни разу не ездили с друзьями на курорт? На Мальдивах я впервые. Сгорел там. Мы с Настей плавали на волшебные острова", — рассказала танцор в ШБ-шоу.

Он заверил, что никто никому не платил деньги за поездку на Мальдивы.

"Всё произошло само собой", — объяснил молодой человек.

Марчел отметил, что у него с Анастасией сложились хорошие отношения.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о женихе 19-летней дочери Ариадны.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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