Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Румынские фермеры отказываются выращивать картофель
Не пересушите грудку: сколько минут её нужно варить
Настя Ивлеева пошутила про чёлку Иды Галич
Американцы жёстко обновили старую ржавую Lada, превратив её в электромобиль: источник энергии — аккумуляторные дрели
Неприятный сюрприз: салоны автомобилей Changan начали покрываются снегом
Kia отзывает 80 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью. Кто попал в список?
Киркоров и Орбакайте выступили на свадьбе в США. Там были гости, поддерживающие Украину
Маленький Париж в Италии
Ваш идеальный аромат: как найти тот самый парфюм

Ченнинг Татум может лишиться роли мечты, киностудия ищет ему замену

1:13
Шоу-бизнес

44-летний американский актёр Ченнинг Татум не вернётся к роли Гамбита в следующей саге киновселенной Marvel. Об этом сообщил киноинсайдер Даниэль Рихтман в своём личном блоге.

Ченнинг Татум
Фото: YouTube канал Боджитсу by Скриншот видео YouTube канала Боджитсу, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ченнинг Татум

По его словам, студия уже приступила к поиску нового актёра на роль персонажа, который появится в следующем фильме о Людях Икс. Он также сообщил, что в ближайшее время появится больше информации о кастинге.

Впервые Ченнинг Татум появился в роли Гамбита в фильме "Дэдпул и Росомаха". Поклонники персонажа были уверены, что съёмки сольного фильма точно состоятся. Артист также ждал этого момента. Но, похоже, их надежды начинают рушиться.

Известно, что Marvel давно планировала выпустить фильм о Гамбите с Ченнингом в главной роли, но съёмки так и не начались.

"Возможно, они ждут, чтобы посмотреть, как это будет с нами или без нас", — сказал Татум, — но теперь ему ясно, что нужно оставить мечты о Гамбите: "Мы созваниваемся время от времени, но мы должны духовно, эмоционально, как бы мысленно отпустить это".

 

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Садоводство, цветоводство
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев Эксперт по ПВО Кнутов рассказал, когда откроются аэропорты юга России Любовь Степушова
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Последние материалы
ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться
Почему у кошки шерсть выглядит жирной: разбор главных причин
Селена Гомес разрыдалась из-за планов Трампа депортировать мексиканцев
Эти способы спасут ваши суккуленты в саду
Tank 500 с дефектом, а Tank 400 уже готовится к выходу: все подробности
5 самых опасных мест в мире
Умер инженер Александр Кирилин. Он создал уникальные дирижабли
Мир за 100 дней: Запад пришёл к неутешительному выводу, что план Трампа обречён на провал
Как рассчитать пенсию: новые показатели на 2025 год
Три миллиарда рублей: Хинштейн пообещал помочь взыскать деньги с главы курской корпорации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.