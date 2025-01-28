Ченнинг Татум может лишиться роли мечты, киностудия ищет ему замену

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

44-летний американский актёр Ченнинг Татум не вернётся к роли Гамбита в следующей саге киновселенной Marvel. Об этом сообщил киноинсайдер Даниэль Рихтман в своём личном блоге.

Фото: YouTube канал Боджитсу by Скриншот видео YouTube канала Боджитсу, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ченнинг Татум

По его словам, студия уже приступила к поиску нового актёра на роль персонажа, который появится в следующем фильме о Людях Икс. Он также сообщил, что в ближайшее время появится больше информации о кастинге.

Впервые Ченнинг Татум появился в роли Гамбита в фильме "Дэдпул и Росомаха". Поклонники персонажа были уверены, что съёмки сольного фильма точно состоятся. Артист также ждал этого момента. Но, похоже, их надежды начинают рушиться.

Известно, что Marvel давно планировала выпустить фильм о Гамбите с Ченнингом в главной роли, но съёмки так и не начались.

"Возможно, они ждут, чтобы посмотреть, как это будет с нами или без нас", — сказал Татум, — но теперь ему ясно, что нужно оставить мечты о Гамбите: "Мы созваниваемся время от времени, но мы должны духовно, эмоционально, как бы мысленно отпустить это".

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.



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