Погребняк рассказала, что ей пришлось просить помощи у посла во время свадьбы на Маврикии

Блогер Мария Погребняк объяснила, с какими сложностями ей пришлось столкнуться, чтобы сыграть свадьбу на острове Маврикий.
Мария Погребняк рассказала, что её свадьба мечты могла бы и не состояться из-за проблем с маврийским агентством.
"Но именно тогда произошло невероятное! Мы встретились с послом России на Маврикии Зейналовой Ирадой Автандиловной, и она со своими сотрудниками помогла нам осуществить мечту", — написала звезда Инернета в своём Telegram-канале под кадрами со свадьбы на берегу океана.
Она отметила, что свадебное торжество прошло так, как она этого хотела. Бракосочетание состоялась под этнические песнопения местного населения. Островитянки танцевали вокруг молодожёнов в пышный белых юбках.
Маври́кий - островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке).
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