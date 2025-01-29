Погребняк рассказала, что ей пришлось просить помощи у посла во время свадьбы на Маврикии

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Блогер Мария Погребняк объяснила, с какими сложностями ей пришлось столкнуться, чтобы сыграть свадьбу на острове Маврикий.

Фото: https://www.instagram.com/mariapoga_ by Инстаграм Марии Погребняк is licensed under public doman Актриса Мария Погребняк

Мария Погребняк рассказала, что её свадьба мечты могла бы и не состояться из-за проблем с маврийским агентством.

"Но именно тогда произошло невероятное! Мы встретились с послом России на Маврикии Зейналовой Ирадой Автандиловной, и она со своими сотрудниками помогла нам осуществить мечту", — написала звезда Инернета в своём Telegram-канале под кадрами со свадьбы на берегу океана.

Она отметила, что свадебное торжество прошло так, как она этого хотела. Бракосочетание состоялась под этнические песнопения местного населения. Островитянки танцевали вокруг молодожёнов в пышный белых юбках.

Уточнения

Маври́кий - островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке).



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