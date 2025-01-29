Александр Буйнов рассказал, что у него в саду распускаются розы в январе

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов показал удивительную природную аномалию в своём саду.

Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Александра Буйнова is licensed under public doman Певец Александр Буйнов

Александр Буйнов опубликовал в "Инстаграме"* кадры с садовыми розами, которые выглядят слишком зелено для зимы.

"Всем привет. Друзья, январь месяц — а что с природой? Вышел в сад, смотрю — а у нас розы распускаются", — написал под фотографиями артист.

Он назвал это казусом в природе и выразил надежду на то, что с людьми всё в порядке.

Ранее жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала, как у неё в саду зимой дали плоды мандариновые деревья.

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Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).



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