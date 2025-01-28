Киркоров и Орбакайте спели в Нью-Йорке на еврейской свадьбе, организованной сторонницей Украины

На роскошной еврейской свадьбе в Нью-Йорке, которая состоялась 27 января, выступили два известных российских исполнителя — Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте.

Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Филипп Киркоров

В исполнении Киркорова на одной из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio прозвучали песни "А я и не знал, что любовь может быть жестокой", "Единственная моя", "Дива" и другие. Причём певец исполнил свои хиты на азербайджанском и иврите.

Орбакайте спела "Я не отдам тебя никому" без Авраама Руссо, и "Мой мир". На мероприятии также выступили Ангелина Каплан, Артур Амирян и популярный израильский певец Ицик Орлев.

Организацией свадьбы занималась event-менеджер Алёна Галушко, специализирующаяся на прокате артистов из стран СНГ в США. В 2022 она занималась благотворительными вечерами в поддержку Украины, пишет Telegram-канала Shot.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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