Анастасия Волочкова сообщила, какой подарок она ни за что не подарит дочери на свадьбу

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова радуется за свою дочь Ариадну, которая летом выйдет замуж, однако у балерины есть свои принципы. Она рассказала в эфире телеканала "НТВ", какой подарок ни в коем случае не будет дарить дочери на свадьбу, поскольку считает, что таким образом окажет ей медвежью услугу.

Фото: commons.wikimedia.org by geschenkhamster.de, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Подарки

Несмотря на то что Ариадна живёт с женихом в съёмной квартире и ещё не окончила университет, Волочкова не собирается дарить ей и её будущему супругу недвижимость. По мнению балерины, важно, чтобы молодые люди сами себе купили жильё.

"Я за то, чтобы ребята вместе росли и чтобы они не рассчитывали, что мама с деньгами будет помогать", — высказалась Волочкова.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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