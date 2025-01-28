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Фильм про Майкла Джексона переснимут из-за старой истории с клеветой

1:28
Шоу-бизнес

Скандалы вокруг Майкла Джексона не утихают даже после его смерти. На этот раз проблемы возникли из-за съёмок фильма о жизни артиста. Команда, работающая над созданием фильма, нарушила ряд юридических соглашений.

Майкл Джексон
Фото: YouTube канал Николай by Скриншот видео YouTube канала Николай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Майкл Джексон

По информации RadarOnline, изображая Джексона в негативном свете. В частности, возникли разногласия с семьёй Джордана Чандлера, которая первой заявила о насилии со стороны певца.

В биографическом фильме, который уже обошёлся в 150 миллионов долларов, показали, как Джексон пострадал от наговоров со стороны семейства Чандлеров. Несмотря на то, что позже Джордан Чандлер признал, что оклеветал Майкла из корыстных целей, между ними был заключён договор, по которому представители Джексона не будут упоминать имя Джордана и его родных в будущих фильмах.

Однако в байопике, премьера которого должна была состояться в апреле этого года, драматичные взаимоотношений Джексона и Чандлеров играют ключевую роль. Из-за этого все сцены, связанные с историей о клевете, придётся переснимать. Этот процесс займёт около полугода и выльется продюсерам в значительную сумму денег.

Источник, близкий к производству фильма, сообщил, что никто из съёмочной группы даже не обратил внимания на существование такого документа.

"Это безумие", — сказал он.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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