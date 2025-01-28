Сын Ширвиндта объяснил, почему семье пришлось обратиться в суд из-за наследства отца

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын покойного актёра Александра Ширвиндта Михаил Ширвиндт прокомментировал скандальные заголовки СМИ о спорах за наследства отца.

Фото: https://www.instagram.com/shirvindt by Инстаграм Михаила Ширвиндта is licensed under public doman Телеведущий Михаил Ширвиндт

Александр Ширвиндт записал в социальных сетях видео, в котором пристыдил жёлтую прессу за раздутый скандал вокруг наследства народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, который умер в марте 2024 года.

Экс-ведущий шоу "Я и моя собака", пояснил, что в завещании отца была обнаружена ошибка, связанная с датой рождения его внука Андрея. По этой причине семье приходится в судебном порядке добиваться права на наследство.

"Не читайте советских газет — ни до обеда, ни после ужина", — дал совет подписчикам Михаил.

Он напомнил также и о старой скандальной истории, в которой его сына Андрея обвиняли в том, что он обворовал деда.

Уточнения

Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989).



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