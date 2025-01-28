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Дима Билан похвастался, что Юрий Борисов станцевал для Аноры под его песню

0:48
Шоу-бизнес

Певец Дима Билан с гордостью показал, как номинант на "Оскар" Юрий Борисов отплясывает под его хит.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Юрий Борисов

Дима Билан опубликовал в своём Telegram-канале видео с зажигательным танцем российского актёра Юрия Борисова, который стал претендентом на престижную кинопремию "Оскар".

Кадры были сняты на съёмках фильма "Анора". На зажигательный танец Борисова под песню Билана "Молния" с улыбкой глядит актриса Майки Мэдисон, исполнившая главную роль в картине.

"Юра Борисов танцует для Аноры под Диму Билана в нью-йоркском ресторане "Татьяна". Жаль, кадры не попали в монтаж", — написал под видео победитель "Евровидения".

Ранее стилист объяснила, чем Юрий Борисов покорил Голливуд.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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