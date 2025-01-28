Лера Кудрявцева рассказала о новой коварной схеме мошенников

Телеведущая Лера Кудрявцева предупредила граждан РФ о том, что мошенники придумали новый способ обмана.
Кудрявцева рассказала, что интернет аферисты используют новую коварную схему мошенничества, чтобы добраться до сбережений российских граждан.
"Теперь они сами присылают россиянам деньги, подписывая в комментарии к платежу, что это благодарность "за помощь ВСУ", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Телеведущая объяснила, что после этого потенциальную жертву начинают шантажировать, угрожая передать сведения ФСБ, пугая уголовным делом.
Ранее сообщалось, какую ошибку допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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