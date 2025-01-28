Лера Кудрявцева рассказала о новой коварной схеме мошенников

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева предупредила граждан РФ о том, что мошенники придумали новый способ обмана.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Кудрявцева рассказала, что интернет аферисты используют новую коварную схему мошенничества, чтобы добраться до сбережений российских граждан.

"Теперь они сами присылают россиянам деньги, подписывая в комментарии к платежу, что это благодарность "за помощь ВСУ", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Телеведущая объяснила, что после этого потенциальную жертву начинают шантажировать, угрожая передать сведения ФСБ, пугая уголовным делом.

Ранее сообщалось, какую ошибку допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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