Ещё один российский актёр засветился в Голливуде

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В анонсе нового сезона сериала "Белый лотос" был замечен российский актёр.

Фото: https://vk.com/club62465397 by Инстаграм Юрия Колокольникова is licensed under public doman Актёр Юрий Колокольников

Поклонники сериала "Белый лотос" заметили среди актёров фильма о постояльцах и персонале популярного отеля имя российского актёра Юрия Колокольцева.

В беседе с "Кинопоиском" актёр перестал скрывать свою удачу в Голливуде и подтвердил, что принял участие в съёмках сериала, который получил 15 престижных премий "Эмми".

Одну из центральных ролей в этом сезоне собирался сыграть звезда фильма "Холоп" Милош Бикович, но после писем от представителей МИД Украины компания HBO отказалась от работы с артистом из-за его пророссийской позиции.

Ранее новосибирский режиссёр объяснил, почему российского актёра Юрия Борисова номинировали на кинопремию "Оскар".

Уточнения

Белый лотос — американский телесериал 2021 года.



Ю́рий Андре́евич Колоко́льников (род. 15 декабря 1980, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и кинопродюсер.



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