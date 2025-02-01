Квентин Тарантино рассказал, почему он вернётся в кино только после шестого дня рождения сына

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Квентин Тарантино давно не снимал новых фильмов. Режиссёр рассказал The Hollywood Reporter, что затянувшаяся творческая пауза связана с его сыном.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Квентин Тарантино

Тарантино хочет, чтобы сын присутствовал на съёмках и всё понимал, а для этого мальчик должен подрасти. Режиссёр собирается подарить ему незабываемые воспоминания.

"Я не хочу снимать фильм, пока моему сыну не исполнится хотя бы шесть лет. Тогда он будет знать, что происходит, будет присутствовать на съёмках, и это останется в его памяти на всю жизнь", — сказал Тарантино.

Сейчас режиссёр пишет пьесу и пока не знает, будет ли в дальнейшем её экранизировать. Он примет решение в зависимости от того, ждёт ли её успех.

"Если это будет фиаско, то я, вероятно, не буду делать из неё фильм, но если она станет хитом? Возможно, это будет мой последний фильм", — сообщил Тарантино.

Уточнения

Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (англ. Quentin Jerome Tarantino, МФА: [ˌtærənˈtiːno]; род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель.



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