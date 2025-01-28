Сергей Лазарев рассказал о своём ужасном походе в общественный туалет в Боливии

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Певец Сергей Лазарев пожаловался на то, что ему пришлось пережить в общественном туалете в Боливии.

Фото: https://t.me/s/lazarev_official by Телеграм-канал Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Путешествующий по Южной Америке Сергей Лазарев добрался до Боливии. Там он посетил солончак, представляющий собой высохшее солёное озеро.

Само озеро, прозванное зеркалом мира, произвело на певца хорошее впечатление, а вот окружающий сервис не понравился певцу. Он показал забегаловку с дырявой железной крышей и стенами из соли.

Особенно Лазареву пришёлся не по вкусу местный общественный туалет.

"Внутри треш. Очередь 20 минут. Дырка в полу, сходил. Выходишь и ковшиком набираешь воду из бидона и смываешь, туалет платный", — написал под кадрами артист.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне, в чём мать родила.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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