Сергей Лазарев рассказал о своём ужасном походе в общественный туалет в Боливии

Певец Сергей Лазарев пожаловался на то, что ему пришлось пережить в общественном туалете в Боливии.
Путешествующий по Южной Америке Сергей Лазарев добрался до Боливии. Там он посетил солончак, представляющий собой высохшее солёное озеро.
Само озеро, прозванное зеркалом мира, произвело на певца хорошее впечатление, а вот окружающий сервис не понравился певцу. Он показал забегаловку с дырявой железной крышей и стенами из соли.
Особенно Лазареву пришёлся не по вкусу местный общественный туалет.
"Внутри треш. Очередь 20 минут. Дырка в полу, сходил. Выходишь и ковшиком набираешь воду из бидона и смываешь, туалет платный", — написал под кадрами артист.
Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне, в чём мать родила.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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