Александр Шоуа высказался о ЧП во время выступления группы Непара

Лидер группы "Непара" Александр Шоуа высказался об инциденте, который произошёл на выступлении музыкального коллектива.
Во время концерта группы "Непара" произошло ЧП из-за того, что организаторы продали больше билетов, чем планировалось изначально.
Из-за нехватки места в клубе сцену сделали максимально узкой, поэтому гитаристу пришлось выступать рядом с раскалёнными дисками. Музыкант чуть не лишился сознания. Его пришлось вывести из зала на свежий воздух.
"В зале присутствовало так много слушателей, что даже дышать было трудно. Ребята-музыканты страдали весь концерт, потому что сзади шел сильный жар от экранов", — цитирует слова Александра Шоуа "СтарХит".
Ранее сообщалось, что участники группы Александр Шоуа и Виктория Талышинская готовы воссоединиться на корпоративе за 20 миллионов рублей.
Александр Вячеславович Шоуа (абх. Алықьсандр Виачеслав-иԥа Шьоуа; род. 26 декабря 1973, Очамчира, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский композитор и певец, участник группы «Непара» (с 2002) — руководитель группы.
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