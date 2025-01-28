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Александр Шоуа высказался о ЧП во время выступления группы Непара

0:57
Шоу-бизнес

Лидер группы "Непара" Александр Шоуа высказался об инциденте, который произошёл на выступлении музыкального коллектива.

Группа Непара
Фото: https://vk.com/nepara by ВК-аккаунт группы Непара is licensed under public doman
Группа Непара

Во время концерта группы "Непара" произошло ЧП из-за того, что организаторы продали больше билетов, чем планировалось изначально.

Из-за нехватки места в клубе сцену сделали максимально узкой, поэтому гитаристу пришлось выступать рядом с раскалёнными дисками. Музыкант чуть не лишился сознания. Его пришлось вывести из зала на свежий воздух.

"В зале присутствовало так много слушателей, что даже дышать было трудно. Ребята-музыканты страдали весь концерт, потому что сзади шел сильный жар от экранов", — цитирует слова Александра Шоуа "СтарХит".

Ранее сообщалось, что участники группы Александр Шоуа и Виктория Талышинская готовы воссоединиться на корпоративе за 20 миллионов рублей.

Уточнения

Александр Вячеславович Шоуа (абх. Алықьсандр Виачеслав-иԥа Шьоуа; род. 26 декабря 1973, Очамчира, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский композитор и певец, участник группы «Непара» (с 2002) — руководитель группы. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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