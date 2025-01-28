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Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале

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Шоу-бизнес

Выяснилось, кто из знаменитостей будет вести шоу "Модный приговор" на Первом канале.

Логотип шоу Модный приговор
Фото: https://vk.com/modniytv by ВК-аккаунт шоу Модный приговор is licensed under public doman
Логотип шоу Модный приговор

Ведущими Модного приговора станут Настасья Самбурская и Василиса Володина. О кадровых изменениях сообщили в официальных группах шоу в социальных сетях.

Экс-ведущая "Давай поженимся", астролог Василиса Володина возвращается на федеральный канал после долгого перерыва. Она вместе со стилистом Александром Роговым будет давать рекомендации героиням шоу, основываясь на том, что говорят звёзды.

Актриса Настасья Самбурская тоже станет ведущей модного шоу. Она возьмёт на себя роль адвоката в модном суде.

Ранее переехавший за рубеж историк моды Александр Васильев похвастался роскошной парижской квартирой.

Уточнения

«Мо́дный пригово́р» (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — «Большой модный приговор») — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на «Первом канале» с 30 июля 2007 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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