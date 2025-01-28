Настя Ивлеева пошутила про чёлку Иды Галич

В шутке Насти Ивлеевой увидели намёк на необычную чёлку блогера Иды Галич в стиле Джима Керри. Блогеры находятся в давней ссоре.

Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала в "Инстаграме"* серию дерзких снимков в экстремальном мини. Звезда Интернета по-прежнему остаётся жгучей брюнеткой, расставшись со своими светлыми прядями после скандальной "голой вечеринки".

"Шутки кончились", — написала под фото Ивлеева.

Один из комментаторов оценил образ блогера.

"Спасибо, что не блонд", — написал фолловер под фото знаменитости "Спасибо, что без чёлки", — ответила Настя.

В этом замечании интернет-пользователи увидели намёк на новую причёску блогера Иды Галич с короткой чёлкой, которая вызвала бурное обсуждение в Сети.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».



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