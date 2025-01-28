Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ДВС против электромоторов: основные преимущества
Осторожно, стоматологические мошенники: как не стать их жертвой
Кардио без бега и прыжков: простая тренировка для дома и зала
Вы всё ещё прогреваете автомобиль перед поездкой? Эксперты пришли к выводу, что это бессмысленно
Три простых шага для весенней посадки тюльпанов: секреты подготовки
Спасите свои деревья: как справиться с дуплом на плодовом растении
Уход за шерстью: как часто следует мыть вашего четвероногого друга
Румынские фермеры отказываются выращивать картофель
Не пересушите грудку: сколько минут её нужно варить

Настя Ивлеева пошутила про чёлку Иды Галич

Шоу-бизнес

В шутке Насти Ивлеевой увидели намёк на необычную чёлку блогера Иды Галич в стиле Джима Керри. Блогеры находятся в давней ссоре.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала в "Инстаграме"* серию дерзких снимков в экстремальном мини. Звезда Интернета по-прежнему остаётся жгучей брюнеткой, расставшись со своими светлыми прядями после скандальной "голой вечеринки".

"Шутки кончились", — написала под фото Ивлеева.

Один из комментаторов оценил образ блогера.

"Спасибо, что не блонд", — написал фолловер под фото знаменитости

"Спасибо, что без чёлки", — ответила Настя.

В этом замечании интернет-пользователи увидели намёк на новую причёску блогера Иды Галич с короткой чёлкой, которая вызвала бурное обсуждение в Сети.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
На Земле может появиться новый океан
Наука и техника
На Земле может появиться новый океан Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Последние материалы
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области
Румынские фермеры отказываются выращивать картофель
Не пересушите грудку: сколько минут её нужно варить
Настя Ивлеева пошутила про чёлку Иды Галич
Американцы жёстко обновили старую ржавую Lada, превратив её в электромобиль: источник энергии — аккумуляторные дрели
Неприятный сюрприз: салоны автомобилей Changan начали покрываются снегом
Kia отзывает 80 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью. Кто попал в список?
Киркоров и Орбакайте выступили на свадьбе в США. Там были гости, поддерживающие Украину
Маленький Париж в Италии
Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.