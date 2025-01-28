Селена Гомес разрыдалась из-за планов Трампа депортировать мексиканцев

Актриса и певица латиноамериканского происхождения Селена Гомес залилась слезами, когда узнала о решении Дональда Трампа депортировать мексиканцев из США.
Селена Гомес записала видео в социальных сетях, на котором рыдает из-за планов Дональда Трампа депортировать мексиканцев из США. Селена считает что "все её люди под ударом".
Звезда дала обещание что-нибудь предпринять для решения этой проблемы.
Родные певицы в 70-е годы ХХ века тоже нелегально иммигрировали в США. В 70-х года тётя Гомес пересекла границу Мексики и США, скрывшись в грузовике.
Потом к ней переехали другие родственники. В 2019 году Гомес создала документальный сериал специально для Netflix под названием "Жизнь без документов".
Ранее комик Данила Поперечный* отреагировал на сообщения о том, что его ждёт депортация из США после распоряжения Дональда Трампа.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.
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