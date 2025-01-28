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Селена Гомес разрыдалась из-за планов Трампа депортировать мексиканцев

1:04
Шоу-бизнес

Актриса и певица латиноамериканского происхождения Селена Гомес залилась слезами, когда узнала о решении Дональда Трампа депортировать мексиканцев из США.

Певица Селена Гомес
Фото: https://www.instagram.com/selenagomez by Инстаграм Селены Гомес is licensed under public doman
Певица Селена Гомес

Селена Гомес записала видео в социальных сетях, на котором рыдает из-за планов Дональда Трампа депортировать мексиканцев из США. Селена считает что "все её люди под ударом".

Звезда дала обещание что-нибудь предпринять для решения этой проблемы.

Родные певицы в 70-е годы ХХ века тоже нелегально иммигрировали в США. В 70-х года тётя Гомес пересекла границу Мексики и США, скрывшись в грузовике.

Потом к ней переехали другие родственники. В 2019 году Гомес создала документальный сериал специально для Netflix под названием "Жизнь без документов".

Ранее комик Данила Поперечный* отреагировал на сообщения о том, что его ждёт депортация из США после распоряжения Дональда Трампа.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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