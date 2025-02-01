Диана Гурцкая рассказала, чего она больше всего боялась во время беременности

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Диана Гурцкая приняла участие в шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа" и рассказала о своей беременности и родах.

Фото: commons.wikimedia.org by Ozov Alan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Диана Гурцкая

Едва выйдя замуж, Гурцкая стала мечтать о ребёнке, но беременность долго не наступала. Певица переживала и ходила по врачам. Они советовали ей не так сильно зацикливаться на этой теме и просто наслаждаться жизнью вместе со своим мужем. Вскоре после того, как Диана последовала этому совету, её желание наконец-то исполнилось. Однажды она плохо себя почувствовала, и муж настоял на том, что нужно сделать тест на беременность.

"Он загнал меня в ванную. Сделала тест, он увидел и сказал: "Ничего себе, две полоски!" Я думала, что он врёт, этого не может быть. Сердце от радости чуть не выскочило", — вспомнила Гурцкая.

Впрочем, даже после этого дня певица не сразу смогла поверить в своё счастье и хотела для собственного успокоения, чтобы у неё случился токсикоз. Также она очень боялась, что ребёнок мог родиться слепым, и проходила различные обследования, чтобы выявить у него возможные отклонения на ранних стадиях беременности. Муж всё время был рядом и поддерживал Диану. Так получилось, что он присутствовал и на родах, хотя поначалу певица была против.

"Нам хочется, чтобы мужчины видели нас красивыми, уверенными, а тут я не была уверена в себе, я побаивалась. Но когда наступило время и он оказался рядом, это был абсолютно правильный подход", — поделилась Гурцкая.

Уточнения

Диа́на Гуда́евна Гурцка́я (род. 2 июля 1978, Сухуми, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российская эстрадная певица, общественный деятель. Народная артистка Российской Федерации (2022). Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик, художественный руководитель Центра социальной интеграции Дианы Гурцка́и.



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