Кто такая блогер Лена Миро и чем прославилась в среде шоу-бизнеса

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

СМИ получили неопровержимые доказательства того, что блогера Лены Миро уже нет в живых.

Фото: https://vk.com/lena.miro by ВК-аккаунт Лены Миро is licensed under public doman Блогер Лена Миро

Весной 2024 года появилась информация о смерти блогера Елены Миро после ДТП в США.

В январе 2025 года Telegram-канал Baza выяснил, что 24 января индивидуальное предпринимательство блогера ликвидировано в связи со смертью бизнесвумен.

Елена Мироненко (известна как Лена Миро) 1981 года рождения родом из Старого Оскола Белгородской области. Она училась в Воронежском государственном университете, а позже получила образование в Кембриджском университете в Англии.

Ранее продюсер Яна Рудковская высказалась о смерти скандального блогера Лены Миро.

Как сообщает "Вечерняя Москва", Миро вернулась в Россию после учёбы и занялась писательством. Прославилась девушка благодаря своим публикациям в "Живом журнале". Посты Миро чаще всего были посвящены звёздам шоу-бизнеса. Она отличилась резкими суждениями об артистах и поднимала такие темы, о которых не принято говорить.

Своими постами Миро нажила много врагов среди успешным и богатых людей.

Она высмеивала звёздные браки. Любимым её словесным оборотом была фраза: "Зачем умер/ умерла…". Доставалась от неё Ольге Бузовой, Анастасии Волочковой, Максиму Галкину*, Алле Пугачёвой, Яне Рудковской и другим знаменитостям.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.



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