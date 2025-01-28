Кто такая блогер Лена Миро и чем прославилась в среде шоу-бизнеса

СМИ получили неопровержимые доказательства того, что блогера Лены Миро уже нет в живых.
Весной 2024 года появилась информация о смерти блогера Елены Миро после ДТП в США.
В январе 2025 года Telegram-канал Baza выяснил, что 24 января индивидуальное предпринимательство блогера ликвидировано в связи со смертью бизнесвумен.
Елена Мироненко (известна как Лена Миро) 1981 года рождения родом из Старого Оскола Белгородской области. Она училась в Воронежском государственном университете, а позже получила образование в Кембриджском университете в Англии.
Ранее продюсер Яна Рудковская высказалась о смерти скандального блогера Лены Миро.
Как сообщает "Вечерняя Москва", Миро вернулась в Россию после учёбы и занялась писательством. Прославилась девушка благодаря своим публикациям в "Живом журнале". Посты Миро чаще всего были посвящены звёздам шоу-бизнеса. Она отличилась резкими суждениями об артистах и поднимала такие темы, о которых не принято говорить.
Своими постами Миро нажила много врагов среди успешным и богатых людей.
Она высмеивала звёздные браки. Любимым её словесным оборотом была фраза: "Зачем умер/ умерла…". Доставалась от неё Ольге Бузовой, Анастасии Волочковой, Максиму Галкину*, Алле Пугачёвой, Яне Рудковской и другим знаменитостям.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
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