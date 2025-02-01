Юрию Башмету не понравилось, как SHAMAN исполнил гимн России

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Башмет прокомментировал инициативу Госдумы внести песни SHAMAN'а и Олега Газманова в школьную программу. Башмет считает, что это неплохая идея. Он уважительно относится к творчеству Газманова. Что касается SHAMAN'а, с его песнями Башмет ещё не успел хорошо познакомиться, однако считает, что у исполнителя есть потенциал.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

"То, что у него есть данные, это безусловно", — уверен Башмет.

Однако, как сообщает издание "Известия", музыканту не понравилось, как SHAMAN исполнил гимн России. По словам Башмета, это музыкальное произведение нужно исполнять в совершенно другой манере, более спокойно, а надрыв, с которым спел его SHAMAN, был совершенно излишним.

"Могу только пожелать ему улучшения его профессиональных качеств и чтобы он не забывал про вкус. Я слушал в его исполнении гимн России. Мне странно, с каким надрывом он поёт его. Это же очень красивая музыка. У России самый красивый гимн в мире, а SHAMAN исполнил его в шикарном поп-стиле. Мне кажется, стоит исполнять так, как написал его автор", — заявил Башмет.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



Ю́рий Абра́мович Башме́т (род. 24 января 1953, Ростов-на-Дону, СССР) — советский и российский альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель. Герой Труда Российской Федерации (2022), народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1986), четырёх Государственных премий Российской Федерации (1993, 1995, 2000, 2013) и премии «Грэмми» (2008).



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