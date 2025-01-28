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Эксперты объяснили секрет мировой популярности песни российских школьниц Сигма бой

1:04
Шоу-бизнес

Специалисты рассказали, почему песня российских подростков так полюбилась публике во всем мире.

Betsy, Мария Янковская - Сигма Бой
Фото: ВКонтакте / Бэтси by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Betsy, Мария Янковская - Сигма Бой

Пиар-директор Елена Фоменко объяснила тема сигма-мужчины, который не стремится к признанию, потому что ему и так хорошо быть собой, соответствует интересам молодёжи.

Ранее сообщалось, что песня российских школьниц попала в мировой топ-чарт, обогнав по популярности Кэти Перри.

"Также ключ к успеху — это простота и "липкость". Если слова легко запоминаются, а ритм вызывает желание танцевать, успех обеспечен. Добавь сюда ироничный посыл, и это уже не просто песня, а культурный феномен", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Психолога Ирины Крохмаль отметила, что человеческий мозг получает дофамин от повторяющихся слов и действий. Она уверена, что любовь к такого рода простым песням не опасна, а просто говорит о том, что каждый человек должен пройти определенный этап своего развития.

Уточнения

«Сигма Бой» — песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской. Вышла 4 октября 2024 года на лейбле Rhymes Music. Стала известной во всём мире благодаря вирусной популярности в «Тиктоке».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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