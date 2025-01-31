Лёва* из Би-2 в рваных носках пожаловался на нехватку денег

Солист группы "Би-2" Егор Бортник*, известный как Лёва*, рассказал о своей нелёгкой жизни за рубежом.
Лёва* из "Би-2" опубликовал в "Инстаграме"** фото, на котором он запечатлён сидящим у обшарпанной стены в рваных носках, костюме, белой рубашке и галстуке.
Артист при этом держит в руках пожелтевшую советскую газету "Правда".
"Клипа не будет — денег нет", — написал под снимком певец.
Поклонники артиста оценили его шутку и поинтересовались, где он взял экземпляр газеты "Правда".
"Когда-то подарил Давид Мисакян на др. Газета 1972 года 2 сентября. Наконец-то я наполнил смыслом его жизнь. Это фотография того стоила…", — написал в ответ певец.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист. Один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».
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