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Ольга Бузова показала, чем питается после двухдневного голодания

0:49
Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова показала свой скудный приём пищи после длительного воздержания от еды.

Певица Ольга Бузова
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале фото своей скромной трапезы.

Знаменитость показала, что кушает зажаренный кусочек мяса, свежие помидоры и огурчики. Такой рацион Ольга выбрала после двухдневного голодания. 

"Милый дом и первая еда за 2 суток", — подписала кадры звезда "Дома-2", которая недавно с размахом отпраздновала свой 39-й день рождения.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что на празднике в честь своего 49-летия позволила себе отведать лишь одно единственное блюдо. Звезда балета выбрала деликатесное лакомство.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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