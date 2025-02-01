Натали Портман и Селена Гомес борются за роль Бритни Спирс в кино

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Две голливудские актрисы претендуют на роль поп-принцессы Бритни Спирс.

Фото: https://www.instagram.com/natalieportman by Инстаграм Натали Портман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Натали Портман и Селена Гомес

Аттрисы Натали Портман и Селена Гомес борются за право исполнить роль Бритни Спирс в кино.

Как сообщает издание Life And Style Magazine, самой Бритни Спирс было доверено провести кастинг на роль юной себя.

Роль в выборе сыграла личная симпатия Спирс к Натали Портман, однако и Селену Гомес тоже не сбрасывают со счетов.

"Бритни обожает Натали Портман и думает, что она невероятная актриса, она хотела бы увидеть ее в актёрском составе, и думает, что с правильным визажистом она могла бы легко трансформироваться. То же самое касается и Селены Гомес", — цитирует англоязычное издание слова своего инсайдера.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс написала автобиографическую книгу, в которой она рассказала о своём окружении в период пика сценической карьеры.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».



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