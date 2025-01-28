79-летний Юрий Антонов рассказал о своей особой диете

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

79-летний Юрий Антонов стал гостем шоу "Ты не поверишь!" и рассказал о том, какие продукты он обязательно съедает для поддержания здоровья и от каких, наоборот, заставил себя отказаться.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Киви

Антонов уверен, что для мужского здоровья необходимы овощи и фрукты, особенно киви.

"Авокадо, киви. Киви советую два в день обязательно съедать. Это, конечно, в основном распространяется на мужчин", — сказал Антонов.

Он признался, что полностью отказался от хлеба, но не может не есть сладкое. Впрочем, певец позволяет себе лакомства в очень скромных количествах: он съедает одну конфету раз в два дня. Также Антонов сказал, что у него есть желание сбросить 8 килограммов.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания. Народный артист Российской Федерации (1997), народный артист Чеченской Республики (2016).



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